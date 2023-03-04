В Испании задержаны члены украинско-российской группировки, которые ограбили украинских беженцев на 1 миллион евро

Десять человек, подозреваемых в причастности к грабежам в приютах для украинских беженцев, арестованы, у них изъяты предметы и деньги на сумму около миллиона евро, сообщила полиция Испании в пятницу.

Подозреваемые: семеро украинцев и трое россиян, «нацелились на таких людей, у которых при себе находились все их сбережения и ценности», — говорится в заявлении Guardia Civil.

Группу подозревают в ограблении семи домов украинских беженцев, прибывших в Испанию после 24 февраля в провинциях Аликанте и Мурсия на побережье Средиземного моря.

В ходе операции полиции удалось изъять награбленное на сумму 1,25 миллиона евро, в том числе коллекцию марок, стоимость которой оценивается в полмиллиона евро, драгоценности и компьютеры.

Отмечается, что подозреваемые устанавливали в автомобили жертв системы геолокации, чтобы получить возможность следить за каждым их движением.

Испанская полиция объявила в январе, что ликвидировала сеть управляющих тремя табачными фабриками, в которых эксплуатировались украинцы, бежавшие в Испанию. Всего Испания приняла около 160 000 украинских беженцев.