Протесты в Греции после крушения поездов привели к столкновениям с полицией

Пятница, 3 марта стала еще одним днем ​​протестов в Греции из-за столкновения двух поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 57 человек, сообщает Reuters.

В Афинах произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая ответила слезоточивым газом.

Акция протеста прошла также в городе Ларисса, возле которого столкнулись товарный состав и пассажирский поезд. Его участники несли черные воздушные шары и транспаранты с надписями "Это был не несчастный случай, это было убийство".

Профсоюзы греческих железнодорожников говорят, что давно привлекали внимание к вопросам безопасности на транспорте, но никогда не воспринимали их всерьез.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал столкновение двух поездов"«ужасной аварией, беспрецедентной в истории страны". Он заявил, что причиной была трагическая, человеческая ошибка.

Греческая полиция арестовала начальника станции из Лариссы. Власти заявили, что его подозревают в халатности, приведшей к смерти и тяжким телесным повреждениям. Мужчина не признал себя виновным. По его словам, причиной столкновения была техническая неисправность.