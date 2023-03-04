Протесты в Греции после крушения поездов привели к столкновениям с полицией
Пятница, 3 марта стала еще одним днем протестов в Греции из-за столкновения двух поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 57 человек, сообщает Reuters.
В Афинах произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая ответила слезоточивым газом.
Акция протеста прошла также в городе Ларисса, возле которого столкнулись товарный состав и пассажирский поезд. Его участники несли черные воздушные шары и транспаранты с надписями "Это был не несчастный случай, это было убийство".
Профсоюзы греческих железнодорожников говорят, что давно привлекали внимание к вопросам безопасности на транспорте, но никогда не воспринимали их всерьез.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал столкновение двух поездов"«ужасной аварией, беспрецедентной в истории страны". Он заявил, что причиной была трагическая, человеческая ошибка.
Греческая полиция арестовала начальника станции из Лариссы. Власти заявили, что его подозревают в халатности, приведшей к смерти и тяжким телесным повреждениям. Мужчина не признал себя виновным. По его словам, причиной столкновения была техническая неисправность.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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