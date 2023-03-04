США настаивают на том, чтобы Китай начал помогать Украине вооружением

Джон Кирби, координатор стратегических коммуникация в Совете национальной безопасности США, заявил о желании Белого дома видеть военную помощь Украине со стороны Китая.

В интервью на телеканале CNN Кирби высказался о позиции Китая в военном конфликте России и Украины, настаивая на том, "чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимал ничего для помощи России в продолжении этой войны".

Вместе с тем Кибри рассказал о желании США "видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны".

Дале Джон Кирби в очередной раз предостерег КНР от негативных последствий неправильного решения, имея ввиду потенциальную военную помощь России.