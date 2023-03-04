Белый дом признал наличие рака у Байдена

Врач Джо Байдена заявил, что повреждение кожи, удаленное с груди президента в прошлом месяце, было базально-клеточной карциномой — распространенной формой рака кожи. Он добавил, что никакого дальнейшего лечения не требуется.

Доктор Кевин О'Коннор, врач Белого дома, который долгое время лечил Байдена, сказал, что "все раковые ткани были успешно удалены" во время планового осмотра президента 16 февраля. Состояние 80-летнего Байдена оценивается как очень хорошее.

В пресс-релизе Белого дома, основанном на медицинском заключении, говорится, что место биопсии "хорошо зажило", и добавляется, что президент "продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей постоянной комплексной медицинской помощи".

Поражение, которое теперь определяется как рак кожи, было удалено, когда Джо Байден проходил ежегодное обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Иоанна Павла II 16 февраля.

Напомним, что еще до начала своего пребывания в Белом доме Байден удалил «несколько локализованных немеланомных раковых образований кожи».

"Очаги базальноклеточной карциномы не имеют тенденции к распространению или метастазированию, как некоторые более серьезные виды рака кожи, такие как меланома или плоскоклеточная карцинома", — говорится в сообщении.

Врач добавил, что такие виды рака кожи имеют тенденцию к увеличению в размерах, и сказал, что их раннее удаление предотвращает более серьезные осложнения.