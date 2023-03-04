Голодные солдаты украинской армии просят еду у местных жителей

Местный гражданин из Артемовска сообщил о том, что солдатам ВСУ нечего есть и они просят еду у жителей.

Об этом Юрий Марченко, житель Артемовска, рассказал в беседе с РИА Новости.

Солдаты из ЧВК "Вагнер", которые заняли город, эвакуировали местных жителей на безопасные территории, подконтрольные российской армии.

Так из Артемовска в Донецк в пятницу была привезена часть местных, среди них оказался Юрий Марченко. Он и рассказал о бедственном положении украинской армии.

Некоторые приходили: Дяденька у вас покушать ничего нету?" Мальчики молодые по 18-20 лет. Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего.

Далее пожилой мужчина рассказал о земляке, который забирал свою семью из города, чтобы спасти от военных действий.

Украинские военные схватили его и насильно отправили воевать под Артемовск.

Хлопчик, рядом деревня, вывез жену с маленькими детьми, с двумя, куда-то на Украину. Его тут же забрали, и бросили опять же под Артемовск, туда где он жил… в наглую вручили повестку, переодели и отправили.

Артемовск находится на территории ДНР, подконтрольной Киеву и считается важнейшим транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.