Голодные солдаты украинской армии просят еду у местных жителей
Местный гражданин из Артемовска сообщил о том, что солдатам ВСУ нечего есть и они просят еду у жителей.
Об этом Юрий Марченко, житель Артемовска, рассказал в беседе с РИА Новости.
Солдаты из ЧВК "Вагнер", которые заняли город, эвакуировали местных жителей на безопасные территории, подконтрольные российской армии.
Так из Артемовска в Донецк в пятницу была привезена часть местных, среди них оказался Юрий Марченко. Он и рассказал о бедственном положении украинской армии.
Некоторые приходили: Дяденька у вас покушать ничего нету?" Мальчики молодые по 18-20 лет. Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего.
Далее пожилой мужчина рассказал о земляке, который забирал свою семью из города, чтобы спасти от военных действий.
Украинские военные схватили его и насильно отправили воевать под Артемовск.
Хлопчик, рядом деревня, вывез жену с маленькими детьми, с двумя, куда-то на Украину. Его тут же забрали, и бросили опять же под Артемовск, туда где он жил… в наглую вручили повестку, переодели и отправили.
Артемовск находится на территории ДНР, подконтрольной Киеву и считается важнейшим транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Николай Скира
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