ТАСС: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы

Как сообщил анонимный источник, фигурист медленно выходит из комы после пережитого микроинсульта. Но врачи вновь опасаются за его левую руку.

Как сообщили в ТАСС, ссылаясь на источник, сейчас медиков беспокоит левая кисть спортсмена.

Пока же спортсмен постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта, приходит понемногу в сознание. Основные показатели пока стабильны, кроме состояния левой кисти.

Роман Костомаров уже пережил ампутацию стоп и пальцев рук, теперь он прошел через микроинсульт.

Оперативные действия медиков спасают чемпиону жизнь, а близким остается надеяться на улучшения.