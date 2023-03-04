ТАСС: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы
Как сообщил анонимный источник, фигурист медленно выходит из комы после пережитого микроинсульта. Но врачи вновь опасаются за его левую руку.
Как сообщили в ТАСС, ссылаясь на источник, сейчас медиков беспокоит левая кисть спортсмена.
Пока же спортсмен постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта, приходит понемногу в сознание. Основные показатели пока стабильны, кроме состояния левой кисти.
Роман Костомаров уже пережил ампутацию стоп и пальцев рук, теперь он прошел через микроинсульт.
Оперативные действия медиков спасают чемпиону жизнь, а близким остается надеяться на улучшения.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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