Балицкий издал указ о назначении Мелитополя столицей Запорожской области

2023-03-04 08:00

Евгений Балицкий назначил новой столицей Запорожской области город Мелитополь.

Утром 4 марта стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий собственноручно подписал правительственный указ об официальном присвоении статуса столицы региона городу Мелитополь. Также в тексте указа сказано, что Запорожская область будет разделена на 30 районом.

Примечательно, что украинской столицей ранее вышедшей из-под контроля Киева Запорожской области является город Запорожье, который контролируется подразделениями ВСУ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей