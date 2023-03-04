Балицкий издал указ о назначении Мелитополя столицей Запорожской области
Евгений Балицкий назначил новой столицей Запорожской области город Мелитополь.
Утром 4 марта стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий собственноручно подписал правительственный указ об официальном присвоении статуса столицы региона городу Мелитополь. Также в тексте указа сказано, что Запорожская область будет разделена на 30 районом.
Примечательно, что украинской столицей ранее вышедшей из-под контроля Киева Запорожской области является город Запорожье, который контролируется подразделениями ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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