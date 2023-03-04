В США уже оценили точные размеры оказанной помощи и теперь ждут момента, когда Киев начнет расплачиваться за нее. Об этом сообщили в издании China Daily.

Автор, написавший статью в китайское издание China Daily, полагает, что украинцам придется дорого заплатить за оказанную помощь.

По мнению журналиста, США ведут строгий отчет по поставкам вооружения, чтобы потом предъявить счет властям Украины.

В какой момент это придется сделать, пока неясно, но это случится, "когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации" Байдена.

С точки зрения обозревателя, Соединенные Штаты "забросили слишком много целей в корзину Украины", однако не объяснили критерии достижения этих целей.

Из-за этого теперь сложно предугадать сроки завершения войны.

Ранее Клэр Дейли, депутат Европарламента от ирландской стороны, отметила, что власти Украины будут дорого расплачиваться за полученную помощь.

Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство.

По мнению Дейли, в данный момент в стране идет "шоковая терапия", а именно, продаются общественные территории, наблюдается разбалансировка рынка труда, распродаются государственные активы.