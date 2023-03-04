ТАСС: Британия создала инцидент в Солсбери для конфронтации с Россией

Пресс-служба посольства России в Лондоне назвала сфабрикованным инцидент в Солсбери.

Утром субботы посольство России в Великобритании опубликовало пресс-релиз, в рамках которого утверждается, что британские власти специально сфабриковали инцидент с новостью об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери в 2018 году. По мнению членов российского посольства, таким образом администрация Лондона готовила британцев к началу конфронтации с Россией.

В российским диппредставительстве напомнили, что Британия изначально отказалась от сотрудничества с Москвой в расследовании об инциденте в Солсбери.