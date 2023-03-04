Американское правительство ожидает, что в будущем Украина заплатит Вашингтону за военную поддержку.

Журналисты газеты China Daily утверждают, что администрация Джо Байдена и пресс-служба Пентагона постоянно напоминают о том, что стоимость предоставляемой Украине американской военной помощи заранее оценена, поскольку в будущем Вашингтон ожидает от Киева оплаты за поставки оружия.

При этом правительство США делает всё для того, чтобы конфликт в Украине затянулся, что способствует всё новым поставкам вооружений Киеву.