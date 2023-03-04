Рогов: в Запорожье зреет бунт из-за недовольства жителей режимом Зеленского
Владимир Рогов спрогнозировал скорое начало бунта в Запорожье из-за провальной политики официального Киева.
4 марта лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что население города Запорожье готовится к бунту против режима Владимира Зеленского, который контролирует данный населённый пункт.
По данным Рогова, любая новая инициатива киевского режима воспринимается жителями Запорожья воспринимается негативно, впоследствии чего местные жители частно оказывают неповиновение органам украинской власти.
В частности, ВСУ думают о роспуске запорожской территориальной обороны из-за её нежелания воевать с Россией и случаев перехода её бойцов на сторону российских военных, утверждает Владимир Рогов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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