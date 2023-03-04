Экс-возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева нашла ему замену

Актриса и режиссер выложила в соцсети серию фото о своей жизни в США. В подборке есть снимок, где Ольга стоит в объятиях неизвестного спутника.

В Сети давно гуляют слухи об отношених актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. По всей вероятности, у его былой возлюбленной Ольги Зуевой тоже все в порядке на личном фронте, сообщает Супер.ру.

Актриса и режиссер выложила в соцсети серию фото о своей жизни в США. В подборке есть снимок, где Ольга стоит в объятиях неизвестного спутника.

Так что теперь актрисе есть кому помочь воспитывать дочь, пока ее отец работает в России.

К слову, Данила часто навещает наследницу. Малышке недавно исполнилось три года, и Козловский слетал в США, чтобы поздравить ребенка лично.

Ольга Зуева и Данила Козловский стали встречаться в 2014 году. А в 2021-м в интервью актер признался, что не состоит в отношениях с матерью своей дочери.