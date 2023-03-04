Китайская газета Global Times раскритиковала правительство США, которое справляется со всеми проблемами исключительно военными методами.

Новостное агентство Global Times утверждает, что правительство Соединённых Штатов вне зависимости от действующего в стране президента всегда предпочитало решать любые внутренние и внешние проблемы государства агрессивными путями, будь то задействование военной силы страны или односторонних санкций.

По мнению аналитиков GT, такая тотальная неспособность вести диалог с другими государствами дипломатическими методами свидетельствует о "печали и психозе", разгоревшихся в правительстве США.