Киркоров поделился личными видео перед пластикой живота

Количество разрезов, которые наметил хирург, впечатляет. Поп-король уверен, что вместо 56 лет ему теперь будут давать 33 года.

Филипп Киркоров продолжает работу над измененим имиджа. В декабре певец уже ложился под нож хирурга, сделав пластику живота и липосакцию, напоминает КП.

Кроме того, Филипп похудел на 12 кг и обзавелся кубиками на прессе. Сейчас у него заживают швы, потому хвастаться новыми формами певец будет чуть позже.

А пока выложил в Сеть кадры обнаженного торса, снятые накануне очередной пластики. На видео заметно постройневший поп-король российской эстрады готовится к следующей операции. Пластический хирург Тимур Хайдаров сделал на коже артиста разметку будущих вмешательств.

Количество разрезов впечатляет: судя по отметок маркером, Филипп вышел из операционной таким же стройным, как Аполлон.

Мне исполнится 56, но внешне будет 33 как минимум. Потрясающий пластический хирург привел меня в такую форму, в которой смогу достойно выйти на сцену Кремлевского дворца, - поделился исполнитель.

После липосакции Киркоров похудел сразу на несколько размеров.