Представитель Европарламента Мик Уоллес заявил о необходимости расследования диверсии на трубопроводах North Stream.

4 марта британская газета Exxpress опубликовала интервью с депутатом Европарламента Миком Уоллесом, который публично заявил, что согласен с позицией американского расследователя Сеймура Херша о причастности США к подрыву российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

При этом Уоллес отметил, что "Северные потоки" являлись очень важным инфраструктурным объектом для ЕС, однако европейские политики стараются игнорировать тему с их подрывом, поскольку зависимы от администрации Вашингтона.