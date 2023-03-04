Reuters: Байден перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли
2023-03-04 10:24
Агентство Reuters рассказало об операции, которую Джо Байден перенёс в феврале.
Утром 4 марта журналисты американской газеты Reuters сообщили, что в минувшем месяце президент Соединённых Штатов Джо Байден оказался на операционном столе. По данным, обнародованным врачом Белого дома Кевином О'Коннором, операция была плановой, и теперь здоровью главы государства ничего не угрожает.
Вместе с тем О'Коннор подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что в феврале Байдену удалили злокачественную опухоль, которая являлась новообразованием на коже.
Опубликовано: Ткачёв Андрей