Reuters: Байден перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли

Агентство Reuters рассказало об операции, которую Джо Байден перенёс в феврале.

Утром 4 марта журналисты американской газеты Reuters сообщили, что в минувшем месяце президент Соединённых Штатов Джо Байден оказался на операционном столе. По данным, обнародованным врачом Белого дома Кевином О'Коннором, операция была плановой, и теперь здоровью главы государства ничего не угрожает.

Вместе с тем О'Коннор подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что в феврале Байдену удалили злокачественную опухоль, которая являлась новообразованием на коже.