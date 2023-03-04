Минкульт России не поддержал идею ввоза западных фильмов через Беларусь

Министерство культуры России отвергло предложение организовывать прокат иностранных фильмов через Беларусь.

Российские сенатора выступили с предложением ввозить фильмы иностранного производства на российский рынок кинопроката через Беларусь. Если правообладатель не захочет продавать его непосредственно в Россию. Министерство культуры оценило такие действия, как нарушение международного законодательства в сфере киноиндустрии.

Демонстрация зарубежных фильмов в кинотеатрах России, ввезенных через Беларусь без лицензии, будет нарушением авторских прав правообладателя, заявила глава Минкульта Надежда Преподобная.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил реализовать в России процедуру принудительного лицензирования объекты авторского права через суд. Однако законопроект был раскритикован и до официального рассмотрения не дошел.