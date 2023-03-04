ISW выявил признаки постепенного вывода украинских войск из Артемовска

Эксперты ISW обозначили косвенные признаки начала отвода войск Украины с занимаемых ими позиций в Артемовске.

Вооруженные силы Украины взорвали две стратегически важных переправы на подступах к Артемовску (укр. название - Бахмут) с вероятным намерением отступить из города. Власти страны предупредили о принятых исчерпывающих мерах замедления российского наступления, даже в случае отхода своих войск.

ВСУ создают условия для поэтапного выхода из Артемовска, особенно из наиболее сложных восточных окраин города, заявили американские аналитики из Института изучения войны (ISW)/

Косвенно об этом свидетельствуют подрывы переправ и заявления высокопоставленных украинских чиновников. ISW наполнил слова советника президента Украины Александра Роднянского, предупредившего 28 февраля, что войска из Артемовска могу быть выведены в случае необходимости.