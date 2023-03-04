Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщило о зреющем в подконтрольном Киеву городе Запорожье бунте против режима действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом», — сказал Рогов.

Политик утверждает, что мирные жители Запорожья воспринимают каждое действие и заявление президента Украины в негативном ключе.

Владимир Рогов добавил, что на фоне нарастания недовольства командование Вооружённых силы Украины поднимало вопрос о расформировании Запорожской территориальной обороны, бойцы которой неоднократно оставляли боевые позиции и переходили на сторону армии России.