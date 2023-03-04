Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщило о зреющем в подконтрольном Киеву городе Запорожье бунте против режима действующего президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом», — сказал Рогов.
Политик утверждает, что мирные жители Запорожья воспринимают каждое действие и заявление президента Украины в негативном ключе.
Владимир Рогов добавил, что на фоне нарастания недовольства командование Вооружённых силы Украины поднимало вопрос о расформировании Запорожской территориальной обороны, бойцы которой неоднократно оставляли боевые позиции и переходили на сторону армии России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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