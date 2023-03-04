Рогов поделился мыслями о том, что в городе Запорожье назревает народное восстание против президента Украины Зеленского.

В административном центре региона, городе Запорожье, назревает бунт, так как все больше людей всказывают недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил член главного Совета области Владимир Рогов.

"Окружение Зеленского проирало битву за умы жителей Запорожья. В городе зреет бунт. Люди ждут скорейшего освобождения", - сказал он.

По мнению Рогова, учащаются случаи неповиновения и в подразделениях территориальной обороны Украины.