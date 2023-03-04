Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Чулпан Хаматову на Западе специально унижают

По мнению журналиста, Запад недолюбливает уроженцев России, считает их врагами. Он уверен, что поэтому Хаматову ждет незавидная судьба.

Спектакль с участием эмигрировавшей из РФ Чулпан Хаматовой в Риге неожиданно отменили.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг опальной артистки, сообщает Рамблер.

Как утверждает журналист, Запад недолюбливает уроженцев России, считает их врагами. Он уверен, что поэтому Хаматову ждет незавидная судьба.

Глупая, над тобой поиздевались! Тебя публично унижают, когда говорят о творческом провале и несостоятельности, — заявил ведущий в эфире «Соловьев LIVE».

По словам Владимира Соловьева, кроме трудной судьбы, Хаматову на Западе ждет прием антидепрессантов - из-за мук совести в связи с предательством своей страны и людей, доверившимся ей в благотворительной деятельности.