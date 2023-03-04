Baza: БПЛА атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области

Российское интернет-издание Baza сообщило о том, что вчера утром, 3 марта 2023 года, беспилотный летательный аппарат якобы атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области.

Прилетевший со стороны Украины и снаряженный самодельным взрывным устройством беспилотный летательный аппарат врезался в пустой резервуар ёмкостью 3000 тонн.

В результате данного, согласно информации Baza, инцидента в подвергшемся атаке украинского беспилотника резервуаре образовалась дыра площадью 1 м2.

Также сообщается, что с подстанции было эвакуировано 4 человека, жертв и пострадавших среди сотрудников и мирного населения региона нет.

На данный момент информация требует официального подтверждения.