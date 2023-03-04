Надежда Бабкина скоро предстанет в качестве телеведущей нового шоу «Прошу, прости!»

Передача будет выходить на ТВ. В шоу эксперты будут помогать людям находить общий язык и прощать друг друга спустя годы.

72-летняя народная артистка Надежда Бабкина появится на телеэкранах в новом качестве. Директор театра «Русская песня» будет вести новое телешоу «Прошу, прости!» на НТВ. Передача поможет людям наладить взаимоотношения со своими близкими, сообщает Вокруг ТВ.

Специалисты в проекте будут мирить близких людей, между которыми ранее возникли разногласие и недопонимание.

Герои программы в каждом выпуске будут встречаться с родными и пробовать восстановить утраченную когда-то связь. Расчет на то, что кто-то найдет силы и желание пойти на примирение.

Надежда Бабкина уверена, что умение прощать - это великая вещь, познать которую не просто. По словам артистки, она научилось этому не сразу, и ранее обижалась на всякую несправедливость.

По словам звезды, ей стало легче жить, когда она начала отпускать обиды.

Кто предавал меня, делал гадости - они с этим живут, а не я. А я простила, забыла и живу дальше. Для меня каждое предательство - просто школа и наука, — высказала свою позицию Надежда Бабкина.

Принять участие в шоу сможет любой желающий. Свою историю можно поведать на странице кастинга проекта, заполнив специальную анкету.