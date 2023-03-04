Профессии мечты, которые на самом деле не так прекрасны как кажутся

Каждый из нас мечтал улететь в космос, начать сниматься в кино, стать великим детективом. Особенно настойчивые все же добивались своей цели и убеждались, что на деле все оказывалось не столь радужно, сколь им воображалось.

Библиотекарь

Кажется, будто у библиотекаря мало того, что времени свободного полно, так еще и есть возможность читать массу книг. Библиотекарь ведет учет карточек, отвечает за передачу и возврат книг.

Также очень много работает с людьми и следит за порядком в читальном зале.

Работник зоопарка

В основном, он чистит клетки от животных испражнений.

Вместо красот экзотических животных он окружен вонью экскрементов.

Юрист

В кино юрист выглядит эффектно: строгий, но дорогой костюм, выступления в суде, похожие на шоу.

А в реальности - тонна скучнейшей литературы, которую нужно знать настолько хорошо, чтобы уметь ею оперировать.

Ветеринар

Это врач, у которого всегда очень много работы. И не всегда она оплачивается достойно.

Ветеринар обязан знать строение любого животного, должен уметь вылечить не только кошку или собаку, но также и корову.

Стюардессы и стюарды

Для того, чтобы начать получать достойный заработок, в этой сфере нужно проработать много десятков лет.

Ко всему прочему, стюардессы и стюарды поголовно страдают варикозом и на огромной высоте получают дозу радиации.