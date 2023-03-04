Профессии мечты, которые на самом деле не так прекрасны как кажутся
Каждый из нас мечтал улететь в космос, начать сниматься в кино, стать великим детективом. Особенно настойчивые все же добивались своей цели и убеждались, что на деле все оказывалось не столь радужно, сколь им воображалось.
Библиотекарь
Кажется, будто у библиотекаря мало того, что времени свободного полно, так еще и есть возможность читать массу книг. Библиотекарь ведет учет карточек, отвечает за передачу и возврат книг.
Также очень много работает с людьми и следит за порядком в читальном зале.
Работник зоопарка
В основном, он чистит клетки от животных испражнений.
Вместо красот экзотических животных он окружен вонью экскрементов.
Юрист
В кино юрист выглядит эффектно: строгий, но дорогой костюм, выступления в суде, похожие на шоу.
А в реальности - тонна скучнейшей литературы, которую нужно знать настолько хорошо, чтобы уметь ею оперировать.
Ветеринар
Это врач, у которого всегда очень много работы. И не всегда она оплачивается достойно.
Ветеринар обязан знать строение любого животного, должен уметь вылечить не только кошку или собаку, но также и корову.
Стюардессы и стюарды
Для того, чтобы начать получать достойный заработок, в этой сфере нужно проработать много десятков лет.
Ко всему прочему, стюардессы и стюарды поголовно страдают варикозом и на огромной высоте получают дозу радиации.
Опубликовано: Маргарита Садковская
-
-
-
-
Диана Мудреченко
ВКС России били два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины
4 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства соообщил, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил сбила два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.Подробнее...
-