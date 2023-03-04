Чтобы рассада не вытягивалась: эксперты объяснили, что для этого надо предпринять

У тонких и длинных сеянцев при пересадке в теплицу или открытый грунт могут возникнуть сложности с адаптацией.

Одно из первых правил - высадка семян в правильные сроки. Если с этим поспешить, рассада перерастет, будет вытягиваться.

По этой причине при пересадке растения в теплицу или открытый грунт могут возникнуть сложности с адаптацией, считает ученый агроном, консультант Белновостей Анастасия Коврижных.

К примеру, при посадке семян томатов нужно отсчитать 30-50 дней от момента высадки семян и пересадки рассады в грунт. Если речь идет о баклажанах или перцах, то этот срок больше - 60-70 дней.

При выращивании рассады также важно помнить об освещении – если его мало, верхушки сеянцев будут стремиться вверх.

На вытягивание также влияет и температура. Чем ниже градус, тем медленнее растет рассада, при этом становясь компактнее и толще. В среднем для нормального развития сеянцев нужно обеспечить температуру плюс18 градусов