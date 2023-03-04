Путин провёл неофициальную встречу с Ахматом Кадыровым

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Tg-канале сообщил о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с его сыном Ахматом Кадыровым, возглавляющим Совет регионального отделения молодежной организации «Движение первых».

Кадыров подчеркнул, что данная встреча носила неофициальный характер, на которой его сын рассказал российскому лидеру о молодёжной политике в Чечне.

Глава Чечни уточнил, что Путин поделился с Ахматом Кадыровым воспоминаниями об его дедушке Ахмате-Хаджи Кадырове, рассказав о том, какими принципами руководствовался и каким видел мирное первый президент Чеченской Республики.

Кадыров-младший, по мнению отца, очень воодушевлен беседой с президентом. Путин дал много напутствий, отметив, важность продолжения пути дедушки Ахмата для преумножения успехов, а также поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием.