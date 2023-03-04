В СССР построили дом без кухонь, и вот к чему привел этот эксперимент
В первые годы существования Советского Союза среди архитекторов были популярны идеи создания домов-коммун.
В 1920-х годах СССР декларировал борьбу за равноправие мужчин и женщин, поэтому был решено провести эксперимент и избавить женщин от необходимости готовить.
Одним из путей, благодаря которому этого можно было достичь, это развить общественное питание и убрать кухни из квартир.
Многоквартирный дом без кухонь был возведен в Пресненском районе по адресу Новинский бульвар 25 по проекту Моисея Гинзбурга.
Считалось, что этот дом будет идеально соответствовать советскому времени. Там будет располагаться прачечная, терраса и детский сад.
Квартиры в нем назывались ячейками, всего их было 50, а расселить в них можно было 200 человек.
Эксперимент оказался неудачным, люди покупали еду в столовых, а затем приносили ее в «ячейку», чтобы покушать в домашних условиях.
Кроме того женщины сами хотели готовить и строили импровизированные кухни у себя в квартирах.
Это преподало урок руководству страны, жилых зданий в стиле конструктивизм больше не строили, а кухни не убирали из проектов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
-
-
Диана Мудреченко
ВКС России били два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины
4 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства соообщил, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил сбила два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.Подробнее...
-