В СССР построили дом без кухонь, и вот к чему привел этот эксперимент

В первые годы существования Советского Союза среди архитекторов были популярны идеи создания домов-коммун.

В 1920-х годах СССР декларировал борьбу за равноправие мужчин и женщин, поэтому был решено провести эксперимент и избавить женщин от необходимости готовить.

Одним из путей, благодаря которому этого можно было достичь, это развить общественное питание и убрать кухни из квартир.

Многоквартирный дом без кухонь был возведен в Пресненском районе по адресу Новинский бульвар 25 по проекту Моисея Гинзбурга.

Считалось, что этот дом будет идеально соответствовать советскому времени. Там будет располагаться прачечная, терраса и детский сад.

Квартиры в нем назывались ячейками, всего их было 50, а расселить в них можно было 200 человек.

Эксперимент оказался неудачным, люди покупали еду в столовых, а затем приносили ее в «ячейку», чтобы покушать в домашних условиях.

Кроме того женщины сами хотели готовить и строили импровизированные кухни у себя в квартирах.

Это преподало урок руководству страны, жилых зданий в стиле конструктивизм больше не строили, а кухни не убирали из проектов.