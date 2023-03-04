Пять самых молодых Нобелевских лауреатов

Средний возраст людей, получивших Нобелевскую премию - 55 лет, однако существуют люди, которые получили эту высокую награду до 30 лет.

С 1901 по настоящее время было присуждено более 600 Нобелевских премий получило более 900 лауреатов и почти 30 организаций.

Пятый по молодости ученый - Карл Андерсон, который получил свою премию по физике в 31 год в 1936 году. В те годы активно развивалась физика частиц, Андерсон также работал в этом направлении.

Ему удалось открыть позитрон, антивещественного аналога электрона. Удалось совершить открытие благодаря исследованию космических лучей.

Четвертый в списке молодых лауреатов - физик Поль Дирак. Ему "нобелевка" досталась в 1933 году за вклад в формы атомной теории.

Третьим молодым исследователем стал Вернер Гейзенберг, которому также был 31 год на момент получения премии по физике в 1932 году.

Физик Лоуренс Брэгг получил премию всего в 25 лет в 1915 году. Он смог проанализировать кристаллическую решетку с помощью рентгеновских лучей.

Самым молодым человеком, который получил нобелевскую премию стала Малала Юсуфзай, которой было 17 лет. Премию мира ей дали за защиту прав женщин в исламских странах и борьбу с талибами.