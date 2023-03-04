Богатство свалилось на голову: Миллионером можно стать случайно по ошибке

О богатстве мечтают многие, достигают высот единицы. А присутствует особая категория "везунчиков, ставших людьми с солидным счётом в банке по счастливой случайности.

Стать богатым в одно мгновение - то, что может случиться с каждым. Такие люди есть и вот как они разбогатели в одночасье.

Филипп Озерски - житель штата Миссури, пришёл на матч легендарных команд по бейсболу "Кардналов" и "Экспос".

Когда знаменитый Марк Макггуайер промазал и мяч улетел на трибуны и поймал его наш баловень судьбы, судьи потребовали вернуть атрибут игры. Зритель оказался упрямым и заявил, что отдаст мяч только Макгуайеру.

Получив отказ, наглец оставил мяч себе, а через пару лет продал его за 3, 5 млн на аукционе.

Хуэй "Лео" Гао из Новой Зеландии обратился в банк за кредитом в 100. 000. Банковский служащий ошибся и написал сумму в 10. 000. 000.

Не устояв перед соблазном, мужчина вывел 7. 000. 000. Скрывался от правосудия, был пойман, дали 2 года тюрьмы.

Банку удалось вернуть только 3. 000. 000, 7. 000. 000 ушли счастливчику.

Виржиния Файк приобрела 2 лотерейки в придорожном магазинчике Олдстоуна. На карточке отметила дни рождения свой и родителей.

Джекпот составил 80. 000. 000. 14 выигрышных билетов, среди которых 2 принадлежало счастливой женщине.