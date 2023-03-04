Нарушение сна чревато сердечно-сосудистыми болезнями

Даже если сбои сна небольшие, человек теряет способность ясно мыслить, принимать правильные решения и быть в настроении.

Хороший сон - крепкое здоровье. Эта прописная истина известна каждому. А какие проблемы поджидают, если у человека нарушения сна?

Ученые из Южной Флориды в результате исследований установили, что нарушения сна могут увеличивать риск развития сердечно-сосудистых патологий в три раза.

Они установили: даже если нарушения сна продолжаются небольшое количество времени, это влияет на способность человека ясно мыслить, принимать правильные решения и оказывает непосредственное влияние на настроение.

Всего в эксперименте участвовали 6820 человек, возраст которых составлял в среднем 53 года. Анализ подтвердил неоспоримую связь между качеством сна и развитием заболеваний сердечной системы.

Особое внимание ученые обратили на исследовании характеристик сна у добровольцев, также было проведено обследование на наличие сердечных патологий.

В результате удалось выяснить, что при появлении проблем со сном риск развития сердечных патологий возрастал более, чем на 54%.

Данные обследований 633 добровольцев, за которыми наблюдали с использованием специальной аппаратуры, показали увеличение риска на 141%.