Нарушение сна чревато сердечно-сосудистыми болезнями
Даже если сбои сна небольшие, человек теряет способность ясно мыслить, принимать правильные решения и быть в настроении.
Хороший сон - крепкое здоровье. Эта прописная истина известна каждому. А какие проблемы поджидают, если у человека нарушения сна?
Ученые из Южной Флориды в результате исследований установили, что нарушения сна могут увеличивать риск развития сердечно-сосудистых патологий в три раза.
Они установили: даже если нарушения сна продолжаются небольшое количество времени, это влияет на способность человека ясно мыслить, принимать правильные решения и оказывает непосредственное влияние на настроение.
Всего в эксперименте участвовали 6820 человек, возраст которых составлял в среднем 53 года. Анализ подтвердил неоспоримую связь между качеством сна и развитием заболеваний сердечной системы.
Особое внимание ученые обратили на исследовании характеристик сна у добровольцев, также было проведено обследование на наличие сердечных патологий.
В результате удалось выяснить, что при появлении проблем со сном риск развития сердечных патологий возрастал более, чем на 54%.
Данные обследований 633 добровольцев, за которыми наблюдали с использованием специальной аппаратуры, показали увеличение риска на 141%.
Опубликовано: Марат Беглов
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Диана Мудреченко
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