В музее Британии имеется протез руки, которому около 3500 лет

Ученый Нил Уилкин считает, что находку использовали вместо ножа, закрепленного на руке.

В музее Великобритании на этой неделе планируется выставить протез руки, который считается старейшим из известных в мире.

По мнению ученых, его использовали вместо ножа. Артефакт был обнаружен в 2017 году в Швейцарии.

Бронзовый протез руки с золотой манжетой, изготовленный между 1500 и 1400 годами до нашей эры, войдет в экспозицию выставки "Мир Стоунхенджа" в Британском музее.

Куратор Британского музея Нил Уилкин считает, что находку явно использовали вместо ножа или другого подобного инструмента, закрепленного на руке.

Артефакт был обнаружен в захоронении вместе с украшениями, кинжалом из бронзы и застежкой для плаща.

При этом человеческие останки в погребении сохранились слишком плохо, и выяснить, надевался ли загадочный предмет вместо руки, не представляется возможным.

Судя по тому, что на самом предмете была выполнена искусная гравировка, протез мог принадлежать представителю местной знати или богатому человеку.

По одной из версий, это также мог быть причудливый сосуд, стилизованный под изделия месопотамской культуры.