33-летняя звезда «Джейн Эйр» Миа Васиковска заявила о завершении карьеры

Васиковска призналась, что для нее было бы идеальным взять лучшее из двух миров, и погружаться в мир кино только время от времени.

Звезда фэнтези-блокбастеров Тима Бертона неожиданно решила завершисть свою карьеру актрисы. В интервью IndieWire Миа Васиковска рассказала: после съемок в новой ленте «Blueback» она не вернется в Голливуд, сообщает Сплетник.ру.

Девушка снялась во многих фильмах, которые полюбились зрителю: «Алиса в Зазеркалье», «Выживут только любовники», «Джейн Эйр».

В чем причина такого решения? По словам уроженки Автралии, она быстро поняла: кочевая жизнь актеров не для нее.

Я чувствовала, что оторвана от какого-либо сообщества, — рассказала Васиковска. Я много работала с тех пор, когда мне стукнуло 17. И последние 10-15 лет примерно каждые три месяца переезжала из города в город или из страны в страну. Мне было тяжело, особенно когда была моложе.

Васиковска также не всегда была удовлетворена итогами работы.

Можно на что-то закрыть глаза, если результат этого стоит, и ты наслаждаешься процессом. Но у меня было не так: я хотела чувствовать себя нужной, важной не только на съемочной площадке.

Васиковска призналась, что для нее было бы идеальным взять лучшее из двух миров, и погружаться в мир кино только время от времени, а потом - выходить из него.