Производитель танков Leopard концерн Rheinmetall планирует построить завод в Украине

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall, производящего в том числе танки Leopard оценил перспективы строительства танкового завода в Украине.

Один из флагманов мировой оборонной промышленности, немецкий концерн Rheinmetall, выпускающий танки Leopard, ведет продуктивные переговоры с правительством Украины о возведении завода в стране. Об этом заявил глава оружейного гиганта Армин Паппергер.

По его оценке, строительство промышленного объекта потребует инвестиций в 200 миллионов евро. Глава Rheinmetall предполагает, что с конвейера завода могут сходить не только танки Leopard различных модификаций, но и перспективные боевые машины Panther. Производство можно будет надежно защитить системами противовоздушной обороны, считает Паппергер.

По мнению руководства Rheinmetall, украинской армии потребуется 600-800 танков Leopard в год,чтобы одержать победу в противостоянии с Россией. Даже если Бундесвер передаст ВСУ все имеющиеся на вооружении боевые машины, этого будет недостаточно, констатировал глава концерна.

Паппенгер сообщил, решение о возведении танкового завода Rheinmetall в Украине может быть принято уже этой весной.