Earth and Planetary Science Letters: Ученые изучают судьбу континентов по анализу песка на пляжах планеты

Крупицы циркона "рассказывают", как формировался нынешний облик Земли. В каждой песчинке зашифрована история миллиардов лет планеты.

Ранее считалось, что ранняя история Земли утонула в зыбучих песках времени. Но ученые сумели найти ее следы в крупицах циркона, сообщает Вокруг Света со ссылкой на исследование, публикованное в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Эксперты считают, что циркон мог образоваться при столкновении плит — благодаря высокой устойчивости к эрозии возраст минерала составляет миллиарды лет.

"Пляжи мира — свидетели геологической истории Земли. В каждой песчинке зашифрована история миллиардов лет Земли, и наша методика помогает добыть эту информацию", — рассказал геолог Австралийского университета Кертин Майло Бархам.

Анализируя возраст зерен циркона, можно реконструировать геологические события, случившиеся раньше их образования.

Таким образом ученые проанализировали различные отложения циркона на западном и восточном побережьях Южной Америки.

На западной стороне были найдены молодые образцы — они образовались в результате движения тектонических плит, вызвавших землетрясения и извержения вулканов в Андах.

А на восточном побережье, где обнаружились и старые, и молодые зерна, такой активности не происходило.

Новый подход позволит реконструировать динамику движения тектонических плит в разные периоды истории нашей планеты, надеются австралийские геологи.