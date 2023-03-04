Были пострадавшие: актер Мэтью Макконахи и его жена Камила Алвес на борту Lufthansa попали в страшную зону турбелентности
Представитель компании подтвердил, что по этой причине было принято решение приземлиться спустя 90 минут после взлета. Семь человек получили травмы.
Бразильская модель и дизайнер Камила Алвес и ее муж, американский актер и продюсер Мэтью Макконахи, летели рейсом Lufthansa, в результате которого 7 человек были госпитализированы.
Пара не скрывает, что пережила страшную поездку на борту рейса из Остина (штат Техас) в немецкий Франкфурт. Рейс авиакомпании Lufthansa столкнулся с сильной турбулентностью, и самолет был перенаправлен в аэропорт Вашингтона.
Когда по ТВ показали сюжет о ранении семи человек на борту самолета, звездная пара написала в соцсетях, что этим же рейсом летели и они.
Камила поделилась видеозаписью "турбулентности" внутри салона Airbus A330. На видео видно, как на полу салона валяется еда, салфетки и тарелки.
Все летало повсюду, - написал Алвес Макконахи.
При этом из уважения к попутчикам пара не показывала других людей в своем видео, но заметила, что в самолете царил хаос, и "турбулентность продолжала нарастать".
Федеральное управление гражданской авиации, которое проводит расследование, сообщило:
Рейс 469 авиакомпании Lufthansa был перенаправлен в международный аэропорт Даллеса, он приземлился без происшествий.
Решении о посадке было принято после того, как экипаж сообщил о сильной турбулентности на высоте более 11 тысяч километров над Теннесси.
Представитель Lufthansa подтвердил, что "семь человек были госпитализированы с незначительными травмами" после того, как рейс столкнулся с "кратковременной, но сильной турбулентностью" примерно через 90 минут после взлета.
В настоящее время компания рассматривает инцидент внутри компании и совместно с властями.
Макконахи, которые проживают в Остине со своими тремя детьми, провели ночь в отеле Washington Dulles Airport Marriott. Пара перебронирована на рейс на следующий день.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Диана Мудреченко
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