ВКС России били два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины
2023-03-04 13:43
4 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства соообщил, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил сбила два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.
Конашенков уточнил, что уничтожение украинских вертолётов произошло в окрестностях села Суворово Донецкой Народной Республики и посёлка городского типа Покровское Днепропетровской области.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны России в районе села Новосёловка Запорожской области сбит многоцелевой вертолёт Ми-8 противника.
Таким образом, с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожено 215 вертолётов воздушных сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко