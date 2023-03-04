ВКС России били два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины

4 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства соообщил, что истребительная авиация российских воздушно-космических сил сбила два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины.

Конашенков уточнил, что уничтожение украинских вертолётов произошло в окрестностях села Суворово Донецкой Народной Республики и посёлка городского типа Покровское Днепропетровской области.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны России в районе села Новосёловка Запорожской области сбит многоцелевой вертолёт Ми-8 противника.

Таким образом, с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожено 215 вертолётов воздушных сил Украины.