Умер американский актёр из фильма «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор в возрасте 61 года
2023-03-04 13:57
Телеканал CNN сообщил о смерти американского актёра из фильма «Спасти рядового Райана» Тома Сайзмора.
Актёр ушёл из жизни 3 марта 2023 года в больнице Святого Иосифа в городе Бербанк на 62-м году жизни.
Сайзмор также известен по фильмам «Перл-Харбор», «Прирожденные убийцы», «На гребне волны», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Схватка» и других.
18 февраля Сайзмор перенёс разрыв аневризмы головного мозга, был госпитализирован в критическом состоянии и находился в коме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Максим Алексеев
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