Умер американский актёр из фильма «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор в возрасте 61 года

Телеканал CNN сообщил о смерти американского актёра из фильма «Спасти рядового Райана» Тома Сайзмора.

Актёр ушёл из жизни 3 марта 2023 года в больнице Святого Иосифа в городе Бербанк на 62-м году жизни.

Сайзмор также известен по фильмам «Перл-Харбор», «Прирожденные убийцы», «На гребне волны», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Схватка» и других.

18 февраля Сайзмор перенёс разрыв аневризмы головного мозга, был госпитализирован в критическом состоянии и находился в коме.