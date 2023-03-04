Кармен Делль‘Орефиче, 88 лет: Эта женщина — настоящая рекордсменка

Эта невероятная женщина — настоящая рекордсменка. Её личность занесена в Книгу рекордов Гиннеса как модель с самой долго карьерой.

Свой первый выход на подиум Кармен осуществила в 1945-м году, в свои 14 лет и с тех пор не покидала его даже после своего 80-летия.