Кармен Делль‘Орефиче, 88 лет: Эта женщина — настоящая рекордсменка

2023-03-04 14:29

Эта невероятная женщина — настоящая рекордсменка. Её личность занесена в Книгу рекордов Гиннеса как модель с самой долго карьерой.

Свой первый выход на подиум Кармен осуществила в 1945-м году, в свои 14 лет и с тех пор не покидала его даже после своего 80-летия.

Опубликовано: Антон Райт