Дафна Селф, 91 год: модель которая начала свою карьеру в 20 лет а потом забросила на время
Начала свою карьеру в 20 лет, но став многодетной мамой покинула подиум. Но когда дети выросли и разъехались кто куда, эксцентричная британка поняла, что скучает по любимому делу и попросила знакомое агенство подобрать для неё работу.
На данный момент Дафна сотрудничает с такими «громкими» брендами, как Dolce & Gabbana, а также снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar и Vanity Fair.
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Валентина Ясень, 63 года
Привлекательная петербурженка стала моделью в свои почти 60 и уже покорила полмира! Она уже успела побывать лицом рекламной кампании L’Oreal и завоевала титул «Модель года» по версии журнала Glamour.
Валентина поделилась, что до пенсии успела перепробовать множество различных профессий, от нянечки в детском саду до конфетчицы на шоколадной фабрике, но никогда даже не мечтала стать моделью и, более того, не считала себя красоткой.
В один день сын опубликовал фото своей мамы в соцсети, где её сразу же заметило модельное агенство «Oldushka», с которой и началась модельная карьера.
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Линда Родин, 65 лет
Икона стиля, модель и модный редактор Линда Родин весьма популярна в модельной индустрии. Она не один раз учавствовала в съемках популярных брендов, а сейчас уже занимается продвижением своей собственной бьюти-марки Rodin.
Нельзя не заметить, что Линда действительно стильно выглядит и никогда не отказывается от коллаборации с именитыми брендами.
На сегодняшний день Родин уже успела стать героиней лукбука The Row, лицом рекламной кампании Karen Walker, основательницей линии косметики Olio Lusso и иконой стиля для тех, кто так же как и она знает: «После 60 начинается все самое интересное».
Опубликовано: Игнат Ветров