Дафна Селф, 91 год: модель которая начала свою карьеру в 20 лет а потом забросила на время

Валентина Ясень, 63 года

Привлекательная петербурженка стала моделью в свои почти 60 и уже покорила полмира! Она уже успела побывать лицом рекламной кампании L’Oreal и завоевала титул «Модель года» по версии журнала Glamour.

Валентина поделилась, что до пенсии успела перепробовать множество различных профессий, от нянечки в детском саду до конфетчицы на шоколадной фабрике, но никогда даже не мечтала стать моделью и, более того, не считала себя красоткой.

В один день сын опубликовал фото своей мамы в соцсети, где её сразу же заметило модельное агенство «Oldushka», с которой и началась модельная карьера.