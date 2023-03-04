Мэтью Перри рассказал, что он ухаживал за Джули Робертс с тремя дюжинами роз и написал статью по квантовой физике

Он ухаживал за Джули Робертс с тремя дюжинами роз и написал статью по квантовой физике, чтобы заставить ее появиться в сериале "Друзья".

Мэтью Перри рассказал, как он убедил Джулию Робертс сняться в эпизоде сериала "Друзья" в своих будущих мемуарах. Актер пытался послать цветы, но Робертс вместо этого попросил статью по физике.

В отрывке из своих долгожданных мемуаров Мэтью Перри поделился анекдотом о том, через какие трудности он прыгнул, чтобы получить Джулию Робертс в эпизоде "Друзья".

В своих мемуарах под названием "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" Перри поделился, что Робертс предложили главную роль Сьюзи Мосс во втором сезоне "Один после Суперкубка, часть 2" в 1996 году.

По словам Перри, Робертс сказала, что она появится только в том случае, если сможет работать вместе с ним.