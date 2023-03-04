В Германии подростки организовали группу и грабили проституток

Сообщается, что молодые люди несут ответственность за серию ограблений проституток в различных городах земли Северный Рейн-Вестфалия.

Во вторник прокуратура Вупперталя сообщила, что задержанные договаривались о встречах в качестве клиентов, посещали квартиры проституток, а затем тайно впускали сообщников.

Грабители обращались с женщинами со значительным насилием, применяя колющее и огнестрельное оружие. У потерпевших были украдены драгоценности, мобильные телефоны и наличные деньги.

Во вторник были задержаны четверо молодых людей 16 и 17 лет. Кроме того, в домах обвиняемых и шести других обвиняемых были проведены обыски.

Помимо предполагаемых орудий убийства, также были найдены ценные вещи, которые, вероятно, являются добычей.

Это второй успех следственной группы «Свидание» за несколько недель.

Месяц назад следователи уже раскрыли серию ограблений. На тот момент были арестованы трое мужчин 24, 27 и 28 лет. Им инкриминируют четыре ограбления проституток в Вуппертале и Кёльне.