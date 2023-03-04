Выброшенные на берег во Франции мешки с кокаином привлекли толпы «нарко-туристов»
Французская полиция напомнила об уголовной ответственности за хранение наркотиков, после того, как выброшенные на побережье Нормандии мешки с кокаиноМ, привлекли к регион толпы «нарко-туристов».
Жители прибрежных районов французской провинции Нормандия сообщили о массовом наплыве незнакомых людей после того, как полиция обнаружила выброшенные морем мешки с кокаином.
Люди прибывают на роскошных автомобилях, а также внедорожниках, рассказывают жители деревень, расположенных рядом с местом криминальной находки.
Полиция Франции была вынуждена еще раз публично предупредить об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По законам страны за хранение и распространение наркотических веществ грозит лишение свободы, сроком до 10 лет.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Максим Алексеев
Медведев пообещал салют из «Калибров» к открытию танкового завода Rheinmetall в Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы немецкого концерна Rheinmetall открыть завод по производству танков Leopard в Украине.Подробнее...
-
-
-