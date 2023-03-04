Выброшенные на берег во Франции мешки с кокаином привлекли толпы «нарко-туристов»

Французская полиция напомнила об уголовной ответственности за хранение наркотиков, после того, как выброшенные на побережье Нормандии мешки с кокаиноМ, привлекли к регион толпы «нарко-туристов».

Жители прибрежных районов французской провинции Нормандия сообщили о массовом наплыве незнакомых людей после того, как полиция обнаружила выброшенные морем мешки с кокаином.

Люди прибывают на роскошных автомобилях, а также внедорожниках, рассказывают жители деревень, расположенных рядом с местом криминальной находки.

Полиция Франции была вынуждена еще раз публично предупредить об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По законам страны за хранение и распространение наркотических веществ грозит лишение свободы, сроком до 10 лет.