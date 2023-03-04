Фигурист Костомаров пришел в себя и уже начал двигаться
Олимпийский чемпион в сознании. Медики наблюдают у звездного пациента положительную динамику.
Спортсмен два месяца находится в больнице. Медики спасают Роману Костомарову жизнь, но ему пришлось из-за развившегося сепсиса ампутировать стопы ног и пальцы рук, напоминает СтарХит.
У легендарного фигуриста также появились проблемы и с сосудами головного мозга. Но в последнее время врачи оценивают состояние 46-летнего Костомарова как стабильное. А сегодня стало известно, что спортсмен пришел в сознание.
Он стал приходить в себя, может чуть-чуть двигаться. Должно пройти время, чтобы полностью пришел в себя.
Но можно отметить уже положительную динамику в состоянии, — поделился источник.
Фигурист перенес 2 инсульта и менингит. У Костомарова также появились проблемы со зрением.
Поклонники молятся о скорейшем выздоровлении звезды спорта, посильную помощь оказывают его друзья и коллеги.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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