Фигурист Костомаров пришел в себя и уже начал двигаться

Олимпийский чемпион в сознании. Медики наблюдают у звездного пациента положительную динамику.

Спортсмен два месяца находится в больнице. Медики спасают Роману Костомарову жизнь, но ему пришлось из-за развившегося сепсиса ампутировать стопы ног и пальцы рук, напоминает СтарХит.

У легендарного фигуриста также появились проблемы и с сосудами головного мозга. Но в последнее время врачи оценивают состояние 46-летнего Костомарова как стабильное. А сегодня стало известно, что спортсмен пришел в сознание.

Он стал приходить в себя, может чуть-чуть двигаться. Должно пройти время, чтобы полностью пришел в себя. Но можно отметить уже положительную динамику в состоянии, — поделился источник.

Фигурист перенес 2 инсульта и менингит. У Костомарова также появились проблемы со зрением.

Поклонники молятся о скорейшем выздоровлении звезды спорта, посильную помощь оказывают его друзья и коллеги.