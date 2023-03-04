Российские войска уничтожили около 500 украинских бойцов на Донецком направлении
Министерство обороны России сообщило об уничтожении около 500 украинских бойцов на Донецком направлении.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины в результате успешных действий российской армии на Донецком направлении потеряли около 500 своих военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России в своей очередной сводке.
Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении одного танка,трех боевых машин пехоты, четырех артиллерийских систем, в том числе американской М777.
Минобороны рассказало о нанесении огневого поражения украинским войскам в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковска и Табаевка.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Максим Алексеев
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