Министерство обороны России сообщило об уничтожении около 500 украинских бойцов на Донецком направлении.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины в результате успешных действий российской армии на Донецком направлении потеряли около 500 своих военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России в своей очередной сводке.

Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении одного танка,трех боевых машин пехоты, четырех артиллерийских систем, в том числе американской М777.

Минобороны рассказало о нанесении огневого поражения украинским войскам в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковска и Табаевка.