Медведев пообещал салют из «Калибров» к открытию танкового завода Rheinmetall в Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы немецкого концерна Rheinmetall открыть завод по производству танков Leopard в Украине.

Информация о возможном строительстве завода Rheinmetall в Украине, кажется чьей-то больной фантазией и элементарным троллингом, но если это случится, то его ждет салют из "Калибров" ко дню открытия. Об этом заявил Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если фрицы надумают строить по-настоящему, что на них крайне не похоже. Люди они прагматичные. То это событие будет должным образом отпраздновано салютом из "Калибров", - написал Медведев в Telegram.

Ранее о переговорах между Rheinmetall и правительством Украины о строительстве танкового завода сообщил сообщил генеральный директор легендарного концерна Армин Паппергер.