Урологи заявляют: чтобы не болеть, нужно правильно мочиться

Оказывается, в этом простом деле можно допускать ошибки, которые способны привести к нехорошим результатам.

Мочеиспускание - необходимая функция для избавления от ненужных организму отходов. Это может показаться странным, но на самом деле есть правильный и неправильный способы мочеиспускания.

Урологи предостерегают, что вредные привычки могут привести к различным проблемам с мочевыделением и мочевым пузырем - как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Какие именно ошибки совершают люди?

Терпят дольше, чем нужно

Иногда задержка мочи неизбежна — игнорировать зов природы приходится во время долгих поездок на машине, в кино или на концертах. Но превращение этого в привычку или целенаправленное воздержание может привести к другим проблемам - включая инфекции мочевыводящих путей.

Вопреки распространенному мнению, моча не стерильна, - отметила врач-уролог Эшли Винтер. Поэтому важно следить за тем, чтобы содержимое мочевого пузыря выводилось из организма всякий раз, когда мочевой пузырь начинает чувствовать себя переполненным.

В долгосрочной перспективе задержка мочи также может привести к сильному растяжению мочевого пузыря, что может привести к потере его функции. Подобно старой резинке, чрезмерно растянутый мочевой пузырь не может снова сократиться до своей нормальной формы.

Неполное опорожнение

Оно также может увеличить риск инфекции мочевыводящих путей и растяжения мочевого пузыря.

Но неполное опорожнение мочевого пузыря не всегда происходит намеренно.

Причины задержки мочи включают: закупорки, определенные лекарства, инфекции и отеки, а также неврологические состояния, при которых возникают проблемы с нервами, которые посылают сигналы между мозгом и мочевым пузырем, - говорит Винтер.

Если мочевой пузырь не чувствует себя пустым после мочеиспускания, нужно обратиться к урологу. Симптомы задержки мочи включают боль или припухлость в нижней части живота, частое мочеиспускание в небольших количествах, сохраняющееся желание помочиться после мочеиспускания и медленную струю.

Частое мочеиспускание

Если человек мочится более девяти раз в день, это может быть признаком гиперактивного мочевого пузыря, инфекции почек, камней в мочевом пузыре или диабета.

У мужчин частое мочеиспускание может быть признаком проблемы с предстательной железой.

Избыток кофеина или алкоголя

Кофеин и алкоголь увеличивают выработку мочи, а также раздражают мочевой пузырь. Это может усугубить симптомы гиперактивного мочевого пузыря, поэтому людям с таким заболеванием особенно следует следить за их потреблением.