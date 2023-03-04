Садоводы объяснили, что делать с опавшей листвой на даче для получения пользы

Опавшую листву можно собирать и сжигать, но есть возможность использовать ее более рационально.

Например, можно сделать из нее компост – прекрасное органическое удобрение, которое поможет получить хороший урожай.

Компост заделывают в грунт, чтобы восстановить его плодородие, улучшить структуру, насытить полезными органическими веществами.

Другой вариант – использовать листья для мульчирования ягодных кустов и плодовых деревьев, чтобы замедлить рост сорняков и удержать влагу в почве.