Садоводы объяснили, что делать с опавшей листвой на даче для получения пользы
2023-03-04 16:03
Опавшую листву можно собирать и сжигать, но есть возможность использовать ее более рационально.
Например, можно сделать из нее компост – прекрасное органическое удобрение, которое поможет получить хороший урожай.
Компост заделывают в грунт, чтобы восстановить его плодородие, улучшить структуру, насытить полезными органическими веществами.
Другой вариант – использовать листья для мульчирования ягодных кустов и плодовых деревьев, чтобы замедлить рост сорняков и удержать влагу в почве.
Опубликовано: Марта Фролова