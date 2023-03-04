Фермеры объяснили, как подкармливать смородину, чтобы ягоды были крупными
2023-03-04 16:17
Любые огородные растения нуждаются в подкормке, и смородина – не исключение. Существует состав, который позволяет получить крупные ягоды.
Для приготовления такой подкормки нужно растворить 2 ст.л. монофосфата калия в ведре воды.
После тщательного перемешивания полученным раствором следует полить кусты смородины под корень.
На каждый куст уходит примерно 2 л подкормки.
Состав не только увеличит урожайность, но и обеспечит защиту от мучнистой росы.
Опубликовано: Андрей Прохоров