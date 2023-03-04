Geminoid DK – клон психолога Хенрика Шарфа
Этот японский робот изготавливался на заказ в Японии по подобию профессора психологии из Ольборгского университета в Дании.
Преподаватель развлекает студентов, проводя занятии совместно со своим механическим двойником, – это позволяет ему изучить особенности взаимодействия между человеком и роботом.
Ходят слухи, что роботизированную копию Хенрика Шарфа частенько принимают за самого профессора – в состоянии покоя Geminoid DK действительно неотличим от «оригинала».
Впрочем, магия разрушается, когда робот начинает двигаться или демонстрировать эмоции – срабатывает эффект «зловещей долины».
Опубликовано: Антон Райт
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Диана Мудреченко
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