Geminoid DK – клон психолога Хенрика Шарфа

Этот японский робот изготавливался на заказ в Японии по подобию профессора психологии из Ольборгского университета в Дании.

Преподаватель развлекает студентов, проводя занятии совместно со своим механическим двойником, – это позволяет ему изучить особенности взаимодействия между человеком и роботом.

Ходят слухи, что роботизированную копию Хенрика Шарфа частенько принимают за самого профессора – в состоянии покоя Geminoid DK действительно неотличим от «оригинала».

Впрочем, магия разрушается, когда робот начинает двигаться или демонстрировать эмоции – срабатывает эффект «зловещей долины».