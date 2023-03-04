Робототехника продвинулась настолько, что ученым удалось воскресить самого Эйнштейна
2023-03-04 17:07
Возможно, в будущем так и произойдет, а пока придется довольствоваться робокопией ученого. Знакомьтесь, Альберт Хубо (Albert Hubo) – андроид с телом гуманоида.
В голову Альберта вмонтированы CCD-камеры для визуального распознавания людей, а натуралистично выполненное лицо выражает обширный спектр эмоций. Тело Hubo представляет собой стандартную для роботов конструкцию, изобретение умеет перемещаться и говорить.
Опубликовано: Антон Райт
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Диана Мудреченко
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